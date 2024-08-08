Прокуратура: детские площадки Тульской области опасны для ребят

Прокуратура Тульской области проверила детские площадки, расположенные на территории региона, и выявила ряд нарушений, сообщает « ТУЛАСМИ » со ссылкой на ведомство.

Детские игровые зоны проверили в двух населенных пункта региона. Выяснилось, что местные власти, предположительно с целью экономии средств, не установили ударопоглощающее покрытие. На одной из площадок повесили канат, что запрещено мерами безопасности. На территории игровых зон можно встретить острые металлические выступы. Многие сидения качелей сломаны.

Территорию одной из площадок превратили в место несанкционированной свалки. В песочнице лежала гора стеклянных бутылок. Рядом также был брошен различный хлам. На многих площадках отсутствует нормальный песок.

Межрайонная прокуратура обязала должностных лиц обезопасить досуг несовершеннолетних. Установлен срок, за который муниципалитеты должны устранить имеющиеся неполадки. Прокуратура намерена контролировать ход работ. О проблеме в населенных пунктах ведомству стало известно из фотографий, опубликованных местными жителями в социальных сетях, и обращений граждан.

Ранее сообщалось, что более 400 игровых элементов отремонтировали на детских площадках Подмосковья на протяжении июля.