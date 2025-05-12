Прокуратура Казахстана сообщила подробности расследования крушения самолета у Актау

В главной транспортной прокуратуре Казахстана проинформировали, что следствие по крушению гражданского лайнера авиакомпании Azerbaijan Аirlines ведется по статье о нарушении правил безопасности, сообщило РИА Новости.

В ведомстве сообщили о заинтересованности в обеспечении объективного расследования причин крушения самолета, которое произошло недалеко от города Актау. В настоящее время основная версия — нарушение правил безопасности, которое стало причиной гибели людей по неосторожности должностного лица. В силу занимаемой должности сотрудник был обязан соблюдать утвержденные правила.

«Главной транспортной прокуратурой продолжается досудебное расследование № 247704031000135 по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса Республики Казахстан», — сообщили агентству в ведомстве.

По информации издания, самолет потерпел крушение в декабре 2024 года. Инцидент произошел на западе Казахстана. Самолет направлялся из Баку в Россию (конечный пункт — Грозный). Известно, что на борту находились также граждане РФ. Самолет потерпел крушение. Согласно официальным данным, выжили 29 человек. Всего на борту находилось 67 человек: пять членов экипажа и 62 пассажира. В список выживших вошли девять россиян. Официальные данные предоставляли в казахстанском МЧС и посольстве РФ. В ведомстве отметили важность справедливого вердикта и всестороннего расследования. Сразу после крушения в Азербайджане не исключали внешнего воздействия на самолет.

Ранее сообщалось, что пассажирка оставила младенца в самолете, спеша за багажом.