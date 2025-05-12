Пассажирка оставила младенца в самолете, спеша за багажом

На рейсе, следовавшем из Москвы в Новокузнецк, произошел инцидент: пассажирка оставила своего младенца в самолете, мотивируя это необходимостью забрать багаж. Женщина попросила одну из стюардесс присмотреть за ребенком в ее отсутствие, однако вернуться ей на борт не удалось.

Как сообщил телеграм-канал Baza, младенец был найден в салоне самолета, прибывшего в Новокузнецк 6 мая. После того как все пассажиры покинули воздушное судно, члены экипажа обнаружили на одном из кресел новорожденного и несколько сумок. Капитан самолета немедленно сообщил о случившемся в полицию, и на место происшествия прибыла группа сотрудников правоохранительных органов. Вскоре была установлена личность матери.

26-летняя Мадина объяснила полицейским, что впервые летела на самолете и, опасаясь трудностей с получением багажа, решила оставить ребенка в салоне, планируя вернуться за ним после получения вещей. Она утверждает, что предупредила одну из бортпроводниц о своих намерениях и попросила присмотреть за малышом.

Однако, по всей видимости, стюардесса не вполне осознала планы женщины. Мадина действительно забрала багаж и передала его супругу, но ее попытка вернуться за ребенком оказалась безуспешной, так как на борт ее уже не допустили.

После инцидента на место прибыли инспекторы по делам несовершеннолетних. Совместно с сотрудниками полиции они провели разъяснительную беседу с Мадиной, объяснив недопустимость подобных действий, и после этого отпустили ее вместе с ребенком.

Ранее сообщалось, что женщина в «леопардовом» устроила дебош на борту рейса Сочи — Петербург.