Прокуратура настояла на ремонте автомобильной дороги в Новокузнецке

В Новокузнецке прокуратура приняла ряд мер, в результате которых был произведен качественный ремонт автомобильной дороги, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации источника, с обращением в прокуратуру обратились местные жители. Они настаивали на необходимости проведения ремонта из-за большого количества ям. Сотрудники ведомства совместно с представителями автоинспекции осмотрели указанный участок автомобильной дороги и пришли к мнению, что его состояние увеличивает риск ДТП.

«Указанные нарушения негативно влияют на безопасность дорожного движения и являются одной из сопутствующих причин дорожно-транспортных происшествий на территории Новокузнецкого муниципального округа, а также создают прямую угрозу жизни и здоровью граждан», — сказано в сообщении.

Председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа на основании составленного акта поручили проконтролировать ход ремонтных работ участка дороги протяженностью 5,5 км. В настоящее время все неровности (проломы и просадки) устранены. Дорога ведет в поселок Староабашево. Ведомство предоставило фотоотчет о проделанной работы.

Ранее сообщалось, что в Минтранс Подмосковья направили порядка шести тысяч заявлений на разрешение примыкания к региональным дорогам.