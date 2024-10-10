В Минтранс Подмосковья направили порядка шести тысяч заявлений на разрешение примыкания к региональным дорогам

С начала 2024 года Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрело около шести тысяч заявлений на разрешение строительства примыканий к региональным дорогам, которые поступили на региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.