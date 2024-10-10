В Минтранс Подмосковья направили порядка шести тысяч заявлений на разрешение примыкания к региональным дорогам
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
С начала 2024 года Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрело около шести тысяч заявлений на разрешение строительства примыканий к региональным дорогам, которые поступили на региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В общей сложности в рамках услуги «Выдача согласия владельцем автомобильных дорог регионального значения Мосавтодор» было выдано почти 2,5 тысячи положительных решений.
«Основной целью выдачи согласий на примыкание к региональным дорогам является организация съезда с дороги, например, к торговой точке», — уточнили в ведомстве.
Услуга также позволяет получить согласие на строительство, ремонт, реконструкцию дорог, объектов дорожного сервиса и не только. Получить ее можно здесь.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.