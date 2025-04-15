Прокуратура Перми проверит информацию о пропаже уток на речке Иве

По данным издания, обеспокоенность связана с подозрением на выброс канализации в реку. Местные жители уверены, что какое-то предприятие в регионе нарушает санитарное законодательство и сбрасывает канализационные стоки в реку. По их словам, в районе реки постоянно чувствуется неприятный запах. Люди уверены, что утки покинули реку из-за ее загрязнения нечистотами.

«Речка Ива на Садовом. Мощный выброс канализации, утки пропали. Когда и кто сможет это прекратить?», — сообщили читатели Properm.ru.

По данным издания, на публикацию уже обратили внимание представители природоохранной прокуратуры. В ведомстве сообщили, что сотрудники выехали на место. Они возьмут пробы. По результатам исследований при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Подписчики телеграм-канала Properm.ru комментировали пост про пропажу уток. Жительница региона рассказала, что у реки Егошиха, которая также проходит по территории региона, часто чувствуется неприятный запах. Кроме того, вода мутная. Жители предполагают, что канализацию сливают не в одном месте. Они считают, что проблему необходимо решать коллективно, обращаясь в контролирующие ведомства.

Ранее сообщалось, что молочный завод затопил тюменскую деревню Маслянку нечистотами.