Тюменский молочный завод затопил деревню Маслянку нечистотами

Издание сообщило, что деревню Маслянку затопило навозными ручьями. Редакция проинформировала о происшедшем в своем материале. Публикация стала поводом для выездной проверки. В рамках визита специалисты выявили факты складирования навоза на поверхности земли рядом с фермой, которая принадлежит ПК «Молоко».

«Установлены факты складирования вблизи предприятия по содержанию и разведению крупного рогатого скота ООО „Производственная компания „Молоко“ рядом с деревней Маслянка и селом Киндер Нижнетавдинского района Тюменской области», — пояснили «Нашему Городу» в ведомстве.

Специалисты Россельзознадзора сообщили, что информацию о нарушениях санитарного законодательства направили в прокуратуру Тюменской области и в управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. По данным специалистов, сотрудники ведомств должны выдать разрешение на проведение внеплановой проверки работы предприятия. По итогу визита Россельзознадзор в рамках компетенции ведомства примет необходимые меры для привлечения нарушителя к ответственности.

В телеграм-каналах местные жители пишут, что проблема с нечистотами актуальна для жителей нескольких населенных пунктов. По словам селян, навоз с фермы начали вывозить в январе. Люди переживают, что не смогут пользоваться скважинами.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в 2025 году внутренние инженерные системы обновили в 148 многоквартирных домах.