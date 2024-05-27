Прокуратура проверяет причину срыва крыши спортивного центра во время урагана в Пермском крае

Спортивный центр расположен в Березниках. Крышу снесло во время урагана, который прошел по территории региона в субботу, 25 мая. В населенном пункте вырывало деревья с корнем, некоторые растения падали на автомобили, сносило рекламные щиты. В нескольких районах пропала электроэнергия. Предположительно, крышу снесло в еще одном здании.

На место инцидента в тот же день выехал глава города Алексей Казаченко, который лично проконтролировал состояние кровли. Он дал распоряжение убрать остальную часть крыши. Движение по близлежащей дороге было временно прекращено.

Администрация города отправила запрос на предоставление информации о содержании и эксплуатации кровли. Подрядчику необходимо объяснить, почему металлическое основание крыши не выдержало шквалистого ветра. Здание было сдано в эксплуатацию в 2020 году. Прокуратура расследует, были ли выполнены все необходимые нормативы во время строительства спортивного центра.

Ранее мы сообщали, что в Индии упавший рекламный щит убил трех человек и придавил полсотни жителей.