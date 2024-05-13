В Индии упавший рекламный щит убил трех человек и придавил полсотни жителей

На индийское побережье Аравийского моря обрушился мощный ураган. Из-за буйства стихии в Мумбаях упал гигантский рекламный щит: он рухнул на парковку и придавил людей. Об этом пишет сайт aif.ru со ссылкой на иностранный источник.

Индийские телеканалы вещают о трагедии на востоке Мумбаи на фоне пыльного урагана и дождя. Огромная конструкция под влиянием сильного ветра упала на парковку, на машины, водителей и прохожих. Пострадали не менее 59 человек, а еще трое скончались от полученных травм.

Уточняется, что щит обрушился прямо на АЗС и бензоколонку. Ситуацию осложняет также то, что ураган не утих. На месте работают экстренные службы, им помогают неравнодушные местные жители. Общими усилиями разбирают завалы, под которыми могут находиться сто человек.

Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ обрушились десять этажей жилого дома в Белгороде. Это привело к гибели 15 человек и уголовному делу по статье о теракте.