Прокуратура требует ужесточения наказания для матери, заморившей сына голодом

Региональная прокуратура подала апелляционное представление на приговор в облсуд. Согласно данным судебной картотеки, документ принят к рассмотрению. Представитель региональной прокуратуры Оксана Черединина пояснила, что изначально гражданке вменяли неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и убийство с особой жестокостью.

«В итоге статья о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка была исключена», — сообщила изданию «НовостиВолгограда.ру» представитель региональной прокуратуры Оксана Черединина.

За смерть девятимесячного сына суд вынес приговор Екатерине Аккубековой в виде лишения свободы сроком на 18 лет. Если суд пересмотрит дело, дав оценку женщине в связи с невыполнением родительских обязанностей в рамках воспитания, то срок заключения в колонии должен увеличиться.

Напомним, Екатерина Аккубекова оставила маленького сына дома одного на четыре дня. Ребенок голодал и не получал воду. Это и стало причиной его гибели. Сначала женщина признала вину и заявила, что намеренно добивалась смерти сына из-за усталости от материнских обязанностей. Через некоторое время кардинально изменила показания, обвинив в трагедии свекровь.

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