Экономия на безопасности: следствие обвиняет владельца ТЦ в ЧП с эскалатором, где ребенок потерял руку

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга стартует рассмотрение уголовного дела против собственника торгового центра — его обвиняют в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поводом стала трагедия, произошедшая летом 2025 года: на эскалаторе серьезно пострадал ребенок, лишившись правой руки, сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По версии следствия, на владельце объекта лежала обязанность следить за техническим состоянием здания и установленного в нем оборудования — в том числе эскалаторов. Однако предприниматель, предположительно стремясь сократить эксплуатационные расходы, проигнорировал базовые требования безопасности.

Так, он не обеспечил присутствие на объекте компетентного персонала, в частности оператора, который должен контролировать работу механизма. Кроме того, бизнесмен не принял меры по устранению дефектов, зафиксированных во время технического освидетельствования еще в июле 2024 года, а также не наладил систему регулярных осмотров техники перед началом каждой смены.

Серьезные пробелы обнаружились и в организации контроля за эксплуатацией эскалатора, считают в прокуратуре. На объекте не было видеонаблюдения, отсутствовала возможность экстренно остановить движение полотна, а посетители не получали никакой информации о потенциальных опасностях.

Как уточняет издание, инцидент произошел в летний период. Мальчик, родившийся в 2022 году, спускался на эскалаторе вместе с мамой. В какой‑то момент ребенок присел на ступеньку и положил руку на ее поверхность — конечность затянуло в технологический зазор на нижней площадке, где ступени смыкаются при складывании. В результате произошла травматическая ампутация правой руки. Проведенная экспертиза квалифицировала полученные повреждения как тяжкий вред здоровью.

Согласно данным издания, в ходе следственных действий предприниматель свою вину не подтвердил. Сейчас собранные материалы переданы в суд для детального изучения. В соответствии с инкриминируемой статьей фигуранту грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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