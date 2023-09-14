Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о гибели женщины в ливневом стоке
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Прокуратура Октябрьского района Ростова утвердила в адрес муниципального предприятия города обвинительное заключение в связи с гибелью 80-летней женщины.
Издание «RostovGazeta», ссылаясь на пресс-службу прокуратуры, сообщает, что следственные действия в рамках уголовного дела по факту гибели 80-летней жительницы Ростовской области завершены.
Пенсионерка погибла в Ростове, когда город накрыл сильнейший дождь. Улицы затопило, передвигаться было практически невозможно. В городе начался коллапс.
Лидия Радченко – почетный учитель английского языка – погибла из-за того, что ее снесло в ливневку. Женщина утонула. Трагедия произошла 28 апреля.
Следователи уверены, что виновник трагедии - директор муниципального предприятия Ростова. Он не контролировал, чтобы в ливневке вовремя проводили ремонтные действия. Также отсутствовали решетчатые заграждения, что и стало причиной того, что пенсионерку снесло потоком воды.
Следственные мероприятия завершены. Прокурор настаивает на вине директора коммунального предприятия. Теперь дело передано в суд.