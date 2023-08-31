Прокурор утвердил заключение для водителя, по чьей вине погиб юный хоккеист в Вавоже

В Увинский районный суд направили уголовное дело по обвинению водителя мусоровоза, по вине которого погиб 13-летний подросток, известный юный хоккеист Кирилл Тукмачев, сообщает udm-info.ru . Максимальный срок наказания за подобное преступление - пять лет лишения свободы. Прокурор согласовал обвинительное заключение.

Инцидент произошел в июне в Вавоже. Водитель мусоровоза во время разворота грузовой машины не заметил, как навстречу выезжал на велосипеде подросток. Мусоровоз задел его колесом. Юноша погиб от полученных травм на месте происшествия. Инцидент был зафиксирован городской камерой видеонаблюдения.

В ГИБДД отметили, что согласно записи видео водитель мусоровоза нарушил правила дорожного движения. Подросток передвигался на велосипеде, поэтому водитель должен был уступить дорогу лицу, которое использует для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Детский хоккейный клуб «Ягуар» инициировал проведение турнира, который будет посвящен памяти хоккеиста. Отмечается, что на коньки погибший мальчик стал в три года. Он был известным спортсменом за пределами Удмуртии. Подростка ждала успешная карьера.