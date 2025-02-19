Прокурор запросила 4,5 года для угрожавшего Мизулиной стримера из Ярославля

Гособвинение просит суд назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы для треш-стримера из Ярославля Аслана Дурдиева, которого обвиняют в нарушении законодательства РФ в рамках двух статей — угроза убийством и причинение тяжкого вреда здоровью, сообщил ТАСС.

Корреспондент агентства находился в зале Кировского суда Ярославля. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что в июне 2021 году треш-стример причинил тяжкий вред здоровью мужчине. Конфликт произошел на улице в центре Ярославля. Предполагается, что причин для драки не было. Дурдиев действовал исключительно из хулиганских побуждений. Он наносил удары по лицу, голове и телу.

Мизулина сообщила в своем телеграм-канале об обращении по поводу избиения в МВД РФ с просьбой разобраться в ситуации. Во время онлайн-трансляции стример высказал в ее адрес угрозу убийством. Его адвокат утверждает, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже он принес публичные извинения. Агрессивное поведение объяснил тем, что был не согласен с обвинениями в свой адрес.

«Назначить окончательное наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказала в зале суда прокурор.

По данным издания, обвиняемый выплатил штраф в размере 10 тыс. руб. По словам адвоката, он сожалеет о своих словах и действиях.

Ранее Мизулина жестко высказалась о блогере, подарившем ей цветы.