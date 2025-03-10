Проникли посторонние: омичи несколько лет просят починить забор детского сада

Родители на протяжении нескольких лет просят починить забор, который ограждает территорию центрального детского сада в Омске, сообщил gorod55.ru. Они переживают за безопасность своих детей.

В редакцию Города55 обратилась омичка, которая подробно рассказала о проблеме. По ее словам, ограждение требовало ремонта еще несколько лет назад. Родители обращались в различные инстанции. Они обеспокоены, что практически открытое пространство — небезопасная территория для детской организации. По словам женщины, опасения оправдались. Так, сначала к садику стали прибегать бездомные собаки. По данным горожанки, охранник садика недавно был вынужден вызвать сотрудников Росгвардии.

«Помогите разобраться с ситуацией. Общались с родителями детей, которые уже выпустили и оказалось, что в саду №9 обещают обновить забор уже много лет. Только до сих пор все без движения», — добавила омичка.

По данным издания, омичи жаловались в редакцию на сломанный забор еще в мае 2024 года. В региональной прокуратуре проинформировали, что правоохранители обратились в районный суд несколько лет назад. Суд поручил мэрии заняться ремонтом ограждения. Решение вступило в силу. В городской администрации рассказали, что контракт с подрядчиком уже заключен. Работы намерены завершить до конца июня.

«По информации руководителя дошкольного учреждения, на территории детского сада посторонних лиц замечено не было, обращения в Росгвардию не поступали», — добавили в департаменте образования.

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