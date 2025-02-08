Пьяный мужчина пытался выбить ворота детсада под Красноярском

Мужчина на отечественном автомобиле пытался протаранить ворота детского сада, когда на его территории находились воспитанники. Об этом пишет МК со ссылкой на городские сообщества.

Мужчина пытался попасть на территорию детсада Сосновоборске, что попало на видео. На кадрах огороженная забором территория, а в ворота пытается пробиться Lada Priora. Рядом с машиной находились люди, которые пытались образумить опасного ездока. В какой-то момент они смогли вытащить водителя и остановить таран. Отмечается, что в этот момент рядом находились и дети.

В краевом главке МВД позже прокомментировали ситуацию. Оказалось, что мужчина 1988 года рождения был пьян. Свою попытку пробиться на машине через ворота объяснил тем, что приехал забрать супругу, которая работает в детсаду.

Правоохранители составили административный протокол. Мужчине грозить лишение прав на срок от 1,5 года до двух лет. Автомобиль эвакуировали на спецстоянку. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что лихач в Петербурге протаранил толпу пешеходов и скрылся с места ДТП.