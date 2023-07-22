Проникновение неизвестного в дом в Подмосковье: глава округа поделилась информацией о деле

Мужчина родом из Сибири находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что у него есть медицинское доказательство своей невменяемости. Он представился Вячеславом и пытался проникнуть в частное владение со стороны леса. У мужчины обнаружили автомат Калашникова и патроны к нему. Правоохранительные органы выяснили, что преступник психически не здоров, но следственные действия продолжаются. Информации о сообщниках нет.

Известно, что охрана поселка заметила проникновение постороннего на территорию частной собственности жителя Шервуд. Сотрудники вызвали полицию.