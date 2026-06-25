Сборная ЮАР стала седьмой в истории африканской командой, пробившейся в плей-офф ЧМ

Сборная ЮАР впервые в своей истории пробилась в плей-офф чемпионата мира по футболу. В матче третьего тура группового этапа африканцы обыграли Южную Корею со счетом 1:0 и заняли второе место в группе А.

Единственный гол в матче на 67-й минуте забил Тхапело Масеко.

Сборная ЮАР начала турнир с поражением от Мексики (0:2), а затем сыграла вничью с чехами (1:1). Таким образом, африканцам хватило всего двух голов, чтобы выйти из группы.

ЮАР стала седьмой африканской страной, которая смогла преодолеть групповой этап на чемпионатах мира. Ранее это удавалось сборным Нигерии, Марокко, Сенегала, Ганы, Камеруна и Алжира.

Первое место в группе А уверенно заняли мексиканцы, выигравшие все три матча и не пропустившие ни одного мяча. Сборная Южной Кореи заняла третье место с тремя очками и теперь для выяснения своей судьбы будет ждать окончания матчей в других группах. Провалившая турнир сборная Чехии (лишь одно очко в трех матчах) отправится домой.