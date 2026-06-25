Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников в небе над Подмосковьем

Силы противовоздушной обороны Минобороны России утром 25 июня отразили очередную атаку беспилотников на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух БПЛА, которые направлялись в сторону города. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Система противовоздушной обороны Минобороны России утром 25 июня уничтожила два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Первое сообщение глава города опубликовал в 04:16. По его словам, средствами ПВО был сбит беспилотник, летевший на Москву. После уничтожения цели к месту падения обломков были направлены специалисты экстренных служб для обследования территории и проведения необходимых работ.

Позднее, в 05:52, Собянин сообщил о еще одном уничтоженном беспилотнике. Второй БПЛА также был ликвидирован на подлете к столице.

До этого сообщалось, что жителям рекомендуют сохранять спокойствие и не приближаться к обломкам беспилотников или подозрительным предметам. При их обнаружении необходимо немедленно сообщить в экстренные службы по номеру 112. Следует доверять только официальной информации, не распространять слухи и выполнять рекомендации оперативных служб.