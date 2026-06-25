USGS оценила число возможных жертв землетрясения в Венесуэле
USGS: число жертв землетрясения в Венесуэле может составить до 100 тысяч человек
Геологическая служба США (USGS) опубликовала предварительную оценку возможных последствий мощного землетрясения в Венесуэле. Согласно прогнозу американских специалистов, наиболее вероятное число погибших может составить от 10 до 100 тысяч человек. При этом эксперты не исключают и более тяжелый сценарий развития событий. Об этом пишет RT на русском.
Согласно опубликованным расчетам, наиболее вероятным сценарием считается гибель от 10 до 100 тысяч человек. Вероятность такого развития событий специалисты оценивают в 44%.
Вместе с тем эксперты допускают и более тяжелые последствия. По данным USGS, вероятность того, что количество погибших превысит 100 тысяч человек, составляет около 30%.
Ранее Венесуэла столкнулась с последствиями двух мощных землетрясений, которые вызвали серьезные разрушения в нескольких регионах страны. По данным Национальной геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5.