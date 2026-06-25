USGS оценила число возможных жертв землетрясения в Венесуэле

Геологическая служба США (USGS) опубликовала предварительную оценку возможных последствий мощного землетрясения в Венесуэле. Согласно прогнозу американских специалистов, наиболее вероятное число погибших может составить от 10 до 100 тысяч человек. При этом эксперты не исключают и более тяжелый сценарий развития событий. Об этом пишет RT на русском .

Согласно опубликованным расчетам, наиболее вероятным сценарием считается гибель от 10 до 100 тысяч человек. Вероятность такого развития событий специалисты оценивают в 44%.

Вместе с тем эксперты допускают и более тяжелые последствия. По данным USGS, вероятность того, что количество погибших превысит 100 тысяч человек, составляет около 30%.

Ранее Венесуэла столкнулась с последствиями двух мощных землетрясений, которые вызвали серьезные разрушения в нескольких регионах страны. По данным Национальной геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5.