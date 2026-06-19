Волонтеры берегового поста заметили тело: в Кузбассе завершились поиски пропавшей девочки

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Кузбассе сообщили о завершении поисков девятилетней девочки, пропавшей в деревне Промышленновского района. Поиски длились три дня, на протяжении которых добровольцы и спасатели тщательно проверяли местность, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, на третьи сутки безостановочной работы пропавшая была обнаружена погибшей. Ребенка заметили волонтеры берегового поста отряда. После получения информации на место незамедлительно выдвинулась водная группа «ЛизаАлерт» для проверки данных.

«К сожалению, информация подтвердилась», — говорится в сообщении волонтеров.

По данным издания, о пропаже девочки стало известно во вторник, 16 июня. Ориентировку на пропавшую школьницу распространили волонтеры поисково-спасательного отряда. Добровольцы выяснили детали инцидента: ребенок не вернулся домой после прогулки. Волонтеры разместили данные о приметах пропавшей несовершеннолетней и попросили сообщать любую информацию. К поискам просили присоединяться всех неравнодушных.

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