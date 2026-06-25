Российского баскетболиста Ищенко выбрали на драфте НБА

На драфте НБА «Чикаго Буллс» выбрали российского защитника Владислава Ищенко во втором раунде под общим 56-м номером и сразу обменяли в «Даллас Маверикс».

21-летний баскетболист является воспитанником краснодарского баскетбола и в минувшем сезоне выступал за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ. Ищенко принял участие в 48 матчах, в среднем проводя на площадке 23,5 минуты. Его статистика составила 8,7 очка, 4,6 подбора, 2,0 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота.

«Чувствую, что мечта моего детства начинает исполняться, но понимаю, что это только первый шаг — впереди еще очень много работы», — сказал Ищенко после выбора на драфте.

Баскетболист отправится в летний тренировочный лагерь «Далласа» и постарается завоевать место в заявке основной команды.

В «Локомотиве» пожелали удачи молодому баскетболисту и подчеркнули, что при любом сценарии будут рады видеть его в составе своей команды.