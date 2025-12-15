Пропавшая группа, плохая видимость и отсутствие следов: что мешает спасателям найти туристов у Ослянки?

В Пермском крае у горы Ослянка пропала группа туристов из 13 человек. Последние новости о туристах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня». Эксперт Бойко рассказал, что вероятность выживания зависит от многих факторов.

Максим Бойко отметил, что у туристов может быть разная физическая подготовка, реакция на климатические особенности, умение правильно реагировать на стрессовые ситуации. Важна не только степень спортивного снаряжения, но и такой фактор, как удача.

«Шанс найти живыми в первые сутки может быть равен 95%, на третьи сутки уже 50%. Поэтому в подобных ситуациях время играет самую важную роль», — отметил Максим Бойко.

Эксперт рассказал, что один из самых важных критериев — погодные условия. От них зависит, какое снаряжение может понадобиться волонтерам и спасателям для поисков. В плохую видимость не получится использовать квадрокоптеры, помогающие исследовать большие участки.

Максим Бойко допустил такой вариант событий: туристы могли оставить снаряжение и пойти пешком дальше. Тогда за сутки люди могли отдалиться на 15-25 км. Зона поисков автоматически увеличивается.

«Не бывает одинаковых чрезвычайных ситуаций. Отсутствие информации о последнем местонахождении группы, в том числе из-за пренебрежения регистрацией, напрямую влияет на успех операции», — резюмировал руководитель тюменского отделения ВСКС.

Ранее сообщалось, что на Ослянке поймали сигнал телефонов 13 пропавших туристов.