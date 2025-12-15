Поисковики запеленговали телефоны группы из 13 человек в Пермском крае

На горе Ослянка в Пермском крае в ходе поисково-спасательной операции произошел важный прорыв. Как сообщают Telegram-каналы, спасателям удалось зафиксировать сигнал мобильных телефонов, принадлежащих группе из 13 туристов, которые пропали без вести в воскресенье, 14 декабря.

По предварительным данным, полученным из оперативных источников, группа может находиться в районе реки Сухая. В эту труднодоступную локацию уже направлена поисковая группа для верификации информации и оказания помощи.

Напомним, тревогу забили после того, как жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы, отправившиеся на снегоходную прогулку к вершине Ослянки, перестали выходить на связь. Спасательные работы ведутся в сложных зимних условиях.

