Пропавшего подростка из Мариинска обнаружили в другом городе

В ведомстве отметили, что подростка удалось найти в день пропажи. В отделение полиции обратилась 37-летняя мама девушки. Она сообщила, что дочь ушла из дома, но обратно не вернулась. Связаться с ребенком по телефону женщина не могла. На звонки она не отвечала.

Сотрудники оперативно начали поиски. В первую очередь они провели беседу с друзьями и знакомыми несовершеннолетней горожанки. Параллельно велись поиски в черте города. Полученная информация позволила определить предположительное место нахождения девушки.

Подростка нашли на вокзале в Новосибирске. В настоящее время устанавливаются причины, побудившие девушку покинуть родной дом и город. По итогам проверки в отношении всех лиц примут меры, установленные законодательством РФ.

Ранее сообщалось, что пропавшего школьника через два дня нашли в надворных постройках частного дома Прокопьевска.