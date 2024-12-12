Пропавшего школьника нашли в надворных постройках частного дома Прокопьевска

Пропавшего два дня назад 15-летнего школьника нашли в надворных постройках частного дома Прокопьевска, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Пресс-служба регионального ГУ МВД отметила, что заявление о пропаже несовершеннолетнего в полицию подала его 42-летняя мать. Женщина рассказала, что сын находился в доме отца. Он покинул его утром, но больше на связь не выходил.

Сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и неравнодушные жители провели большую совместную работу. Представители органов власти опрашивали свидетелей. Вместе с волонтерами обследовали заброшенные участки города, дворы и улицы.

«Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу выражают признательность всем, кто присоединился к поискам подростка!» — указано в сообщении полиции.

В четверг, 12 декабря, несовершеннолетнего обнаружили в надворных постройках частного дома. Его доставили в отдел полиции, чтобы узнать все причины его исчезновения. Сотрудники пригласили маму юноши и инспекторов по делам несовершеннолетних. По завершению проверки будут приняты необходимые меры для привлечения к ответственности виновных в пропаже подростка.

Ранее сообщалось, что после трех дней коллективных поисков пропавший в Кузбассе мальчик был найден в супермаркете.