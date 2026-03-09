Пропавшие в Звенигороде: уже третьи сутки идут поиски трех школьников — что известно на данный момент?

Поиски троих детей, пропавших в Звенигороде в субботу, 7 марта, продолжаются уже третьи сутки. Как сообщили ТАСС в штабе поисковой операции, водолазы осмотрели пять километров береговой линии Москвы-реки вниз по течению от места, где в последний раз видели школьников.

По информации издания, квадракоптеры обследовали территорию в радиусе до пяти километров, а пешие группы на снегоходах прочесывают лесные массивы и прилегающие участки.

«Проведен осмотр берега вниз по течению реки на 5 км, точечно проверены затоны, пробурено более 50 лунок для погружных видеокамер», — сказал собеседник агентства.

Агентство напомнило, что 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять в микрорайоне Восточный и не вернулись. Следы детей оборвались у реки — там нашли шапку одного из подростков. В поисковой задействованы 180 человек, включая спасателей, волонтеров и кинологов. С воздуха помогают беспилотники и вертолет.

Водолазы исследовали 600 квадратных метров дна, но пока безрезультатно. Спасатели опускают под лед видеокамеры через лунки и изучают рельеф дна эхолотами с лодок. Пешие группы продолжают работу вдоль берега и в лесополосе.

Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что почти 500 человек участвуют в поиске пропавших подростков в Подмосковье.