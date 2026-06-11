Тропические ночи закончатся: синоптик пообещал конец 30-градусной жары в Москве

Ведущий синоптик Gismeteo Леонид Старков объяснил, когда же наконец отступит изнуряющая жара в Москве. Прямо сейчас столичный регион живет в режиме штормового предупреждения: столбики термометров днем перешагивают отметку в +30 градусов, а это на 7-9 градусов выше климатической нормы. Специфика города такова, что опасной жарой здесь считается уже +25, а текущие +30 — это уже серьезный вызов для организма. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, особую тревогу вызывают так называемые тропические ночи, когда температура не опускается ниже +20 градусов. По словам метеоролога, если такой режим держится дольше трех суток, организм просто не успевает восстанавливаться — ни нормального сна, ни ночной прохлады. Штормовое предупреждение, увы, останется в силе еще как минимум два дня: в полдень по-прежнему будет около +30.

Метеоролог добавил, что уже в предстоящие выходные в Москву ворвется холодный фронт. Обещают не просто дожди, а настоящие ливни с грозами, местами град и шквалистый ветер. Синоптик предупреждает: возможны падения деревьев и рекламных конструкций, а в низинах — даже локальные наводнения. Однако главная новость — после прохождения фронта воздушная масса кардинально сменится.

По его мнению, в воскресенье днем будет уже не жарче +22…+25 градусов — это почти осенняя свежесть после текущего пекла. А с начала новой недели похолодание продолжит набирать обороты: днем столбики термометров покажут не выше +20. Жара уходит, и довольно резко. Главное — пережить ближайшие дни и быть осторожными во время грозового фронта в выходные.

Ранее сообщалось, что после жары Москву ждет неожиданная смена погодного сценария.