Почти 500 человек участвуют в поиске пропавших подростков в Подмосковье
«ЛизаАлерт»: поиски троих школьников в Звенигороде идут круглосуточно
Около 500 человек уже присоединились к поискам троих подростков, пропавших в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
По информации волонтеров, речь идет о 13-летней девочке и двух 12-летних мальчиках — Алина, Иван и Богдан. Дети вышли на прогулку 7 марта и после этого не вернулись домой.
В поисковой операции задействованы добровольцы, сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Как уточнили в отряде, работы ведутся почти сутки, при этом основной состав группы на месте составляют подготовленные поисковики и опытные волонтеры.
Оперативный штаб действует в круглосуточном режиме. Участники поисков обследуют лесную местность и береговую линию река Москва, а также продолжают сбор информации и проверку свидетельских показаний. Для усиления операции в регион прибыли специалисты водного направления «ЛизаАлерт» из Санкт-Петербурга.
Кроме того, акваторию реки уже осмотрели пилоты авиационного крыла отряда совместно с Вертолетным поисково-спасательным отрядом «Ангел», а также операторы направления беспилотной авиации, использующие дроны.
По данным регионального управления МЧС России, детей последний раз видели возле реки Москвы. На берегу были обнаружены следы и личные вещи, в том числе шапка, поэтому особое внимание уделяется обследованию водной акватории и прилегающих территорий. Поиски продолжаются.
Ранее сообщалось, что более 150 человек ищут пропавших подростков в Звенигороде.