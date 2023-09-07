Пропавший ранее ребенок в Омске рассказал причины своего отсутствия в школе

6 сентября в Омске стало известно о пропаже ребенка, который вышел в школу, но до здания учебного учреждения так и не дошел. Вечером мальчик нашелся. Стало известно, что произошло с ребенком, сообщает gorod55.ru .

Мальчика на протяжении всего дня искали все: родители, сотрудники правоохранительных органов, активисты. Настораживал тот факт, что раньше 11-летний мальчик не пропускал уроки без уважительной причины и отличался прилежным поведением. Были опрошены все: соседи, родственники, одноклассники.

В 23:58 пресс-служба регионального УМВД сообщила, что ребенок найдет. Его состояние здоровья удовлетворительное. По отношению к несовершеннолетнему никто не применял противоправных мер.

Позже выяснилось, что мальчик оставался ночевать у бабушки, откуда и собирался идти в школу. Утром ребенку сильно захотелось погулять. Время проводил хорошо, но потом узнал, что его уже ищет весь город. Это сильно напугало школьника, и он просто боялся возвращаться домой.

Полицейские проводят консультации с ребенком и его родителями, чтобы в последующем подобных ситуаций не повторялось.

Ранее издание «Город55» опубликовало подробную инструкцию, как вести себя в случае, если пропал близкий человек.