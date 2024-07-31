Properm: спектакли молодых режиссеров в «Сцене-Молот» вульгарны и поверхностны

В нынешнем сезоне в «Сцене-Молот» зрителям презентовали несколько спектаклей, поставленных молодыми режиссерами, сообщает properm.ru . Критики рады только тому, что театр старается развиваться и показывать премьеры. Картины же молодых режиссеров не понятны публике.

Молодые режиссеры выбирали разные темы для авторских спектаклей. Дмитрий Мульков в своей постановке призвал задуматься, что становится причиной революций, а также как человечеству переживать политические кризисы.

Дамир Сайранов представил зрителям героиню, которая страдает от алкогольной зависимости. Девушка честно рассказывает, как в состоянии опьянения вступает в интимную связь с незнакомыми, как пытается отказаться от пагубной привычки. Рассказ хаотичный.

Дамир Сайранов представил еще одну работу, в центре которой оказалась домохозяйка. Женщина разлюбила супруга, ради которого в прошлом была вынуждена пожертвовать многим. В одном из эпизодов героиня является перед зрителями полностью обнаженной. Возможно, в этом есть скрытый смысл, но автор рецензии Ноговицын посчитал сцену вульгарной.

«Молодые режиссеры изобретали либо велосипеды, либо что-то такое, на что взглянуть больно. Хорошо получалось лишь тогда, когда искренность брала верх над формой. Да, замахи почти всегда были, как у молота, а удар получался, как у молоточка. Но главное, что есть силы и желание такой замах делать», — считает автор материала.

Ранее сообщалось, что Украина выступила против участия российской актрисы Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале.