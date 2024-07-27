Украина выступила против участия Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале

Фото: [ Видеофрагмент из интервью Чулпан Хаматовой на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» ]

Министерство иностранных дел Украины (МИД) выступило против участия российской актрисы Чулпан Хаматовой в Венецианском кинофестивале. Об этом ведомство сообщило в соцсетях.

В сообщении отмечается, что участие актрисы в этом мероприятии непозволительно, поскольку она имела связи с Россией и президентом России Владимиром Путиным.

«Несмотря на то, что она уехала из России, ее прошлые связи с Путиным вызывают вопросы», — говорится в сообщении ведомства.

Также внешнеполитическое ведомство отметило, что на красных дорожках не должны появляться такие люди, пока идут боевые действия.

81-й Венецианский кинофестиваль состоится с 28 августа по 7 сентября. В секции «Горизонты» будет показана драма «Тихая жизнь» режиссера Александроса Авранаса, в которой главную роль исполнила Хаматова.

Актриса выразила осуждение началу специальной военной операции на Украине. Хаматова покинула труппу «Современник», уехала из России и устроилась работать в Новый рижский театр в Латвии, где получила звание «актрисы года» за роль в моноспектакле Post Scriptum.

Хаматова является народной артисткой РФ, лауреатом двух Государственных премий РФ, а также одним из учредителей благотворительного фонда «Подари жизнь».

В 2018 году совместно с журналисткой Катериной Гордеевой была выпущена книга Хаматовой «Время колоть лед», которая родилась из их разговоров.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022-го года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее сообщалось, что живущие в России украинцы рассказали о побеге от зверств ВСУ.