Properm.ru: более 1,2 млрд руб. составила годовая прибыль самой богатой пермячки

Properm.ru составил рейтинг самых богатых людей, на основании которого предоставил данные о трех самых богатых женщин региона. Редакция анализировала стоимость личных активов и годовую прибыль тех женщин, которые добились высокого заработка самостоятельно.

В 2024 году в рейтинг богатых людей вошло на восемь женщин больше, чем в 2023 году. Некоторые пермячки ведут бизнес самостоятельно, другие выбрали путь развития с партнерами.

Лидер рейтинга Светлана Пахомова частично или полностью владеет различными компаниями, которые производят алюминий и пластик, а также кабельно-проводниковую продукцию. Кроме того, бизнес леди зарабатывает на обеспечении сотрудников «Сорбента» завтраками и обедами.

Вторую позицию рейтинга самых богатых женщин Прикамья заняла Татьяна Минибаева, которая является совладелицей компании «Химпром». Фирма поставляет полимеры для нефтяной промышленности. Стоимость бизнеса достигает 2 млрд руб. Третья позиция присвоена собственнице компании «Строй-Комплекс» Наталье Краевой. Выручка фирмы составила 4,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что самый богатый тюменец владеет строительной компанией.