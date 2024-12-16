Properm.ru: крушением нефтетанкера «Волгонефть 212» займется СК по месту происшествия

Properm.ru предполагает, что следственные действия на транспорте в Перми будут проводить местные коллеги по запросу сотрудников из Крыма. В момент крушения на нефтетанкере находился 23-летний вахтенный матрос — уроженец города Астрахани. Он погиб. Издание отмечает, что пострадали 11 человек.

Со ссылкой на СКР, издание пишет о следственных действиях, которые проходят на территории Краснодарского края и в Керчи. Моряки, которые пострадали, признаны потерпевшими. С ними ведутся беседы. Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Следствие ведет работу в фирмах, где танкеры проходили технические осмотры. Для изучения информации изымают документы. На допросы приглашены работники порта. В ряде офисов проводят обыски. Также анализируются сводки о том, какую информацию предоставляли сотрудникам оперативные службы о погодных условиях, были ли сообщения о чрезвычайных ситуациях.

Ранее сообщалось, что спасенных моряков с танкера «Волгонефть» доставили на допрос.