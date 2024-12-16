Спасенных моряков с танкера «Волгонефть» доставили на допрос

Спасенных моряков с танкера «Волгонефть-239», который в воскресенье, 15 декабря, потерпел крушение недалеко от Керчи, доставили на допрос. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации источника, в ближайшие часы они должны раскрыть обстоятельства чрезвычайного происшествия (ЧП). Также вблизи Керченского пролива 15 декабря потерпел крушение еще один танкер — «Волгонефть-212».

Всего с борта второго судна спасли 14 человек. Никто из них не пострадал. Жизни и здоровью моряков ничего не угрожает.

Инцидент с крушением танкеров попал на видеокамеры. Видео быстро распространилось в социальных сетях. По информации МЧС России, 15 декабря в месте затопления суден действовало штормовое предупреждение. Отмечалось, что мощность волн достигала семи баллов.

Как ранее сообщал «Интерфакс», возможной причиной крушения танкеров могла стать ошибка экипажа. Также в результате инцидента погиб один моряк.

Контроль над расследованием дела взял председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.