Properm.ru: осужденная блогер по делу о «фейках об армии» чувствует себя хорошо

Распространенная в телеграм-каналах информация о неоказании в СИЗО медицинских услуг блогеру Анне Бажутовой не соответствует действительности, сообщил properm.ru.

Блогера Анну Бажутову осудили в рамках рассмотрения дела «о фейках об армии». Она находится в СИЗО-5 в Перми. В телеграм-каналах появилась информация, что женщине не выдают антидепрессанты. В связи с чем общее состояние блогера ухудшилось. В ГУФСИН России по Пермскому краю данную информацию опровергли.

Анну регулярно осматривают медики. Помощь оказывают в рамках действующего законодательства. Ее обеспечивают всеми необходимыми лекарственными препаратами. В случае необходимости блогера переведут на стационарное лечение.

«В настоящее время состояние ее здоровья оценивается как удовлетворительное», — пояснили Properm.ru в ГУФСИН России по Пермскому краю.

Суд вынес вердикт блогеру 5 июня. В апреле 2022 года она вела игровой стрим, во время которого продемонстрировала провокационный плакат. Суд посчитал, что информация, размещенная на плакате, дискредитировала действия Армии России.

Ранее сообщалось, что известного российского режиссера, который публично выступал против СВО и заявлял о поддержке Украины, заочно приговорили к 7,5 годам колонии за фейки об армии.