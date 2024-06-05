Properm.ru: педагоги и медики игнорируют проблему детского суицида

В Пермском крае, согласно данным 2023 года, 86 несовершеннолетних пытались покончить жизнь самоубийством. 13 подростков погибли. Properm.ru разбирался, кто виновен в такой высокой статистике.

В теории система работает логично и правильно. Специалисты, которые общаются с детьми, должны координировать свои действия. Это школьные психологи, педагоги и медики. Психологи проводят опросы, выявляют склонность и предлагают родителям обратиться за помощью к специалисту. Учителя должны реагировать на любые изменения. Медики обязаны предоставить алгоритм действий, к кому обращаться родителям и как себя вести.

Однако на практике все иначе. Медики отправляют обеспокоенных родителей к педагогам. Учителя снова ссылаются на врачей. Школьник самостоятельно не пойдет к психологу.

«Телефон доверия (детей, родителей, педагогов по проблемам детей) — 8-800-300-01-22 работает ежедневно с 9.00 до 21.00, дозвониться по нему сложно. У журналиста Properm.ru не получилось с двух попыток».

Главный врач краевой детской больницы им. П. И. Пичугина Дмитрий Бондарь рассказал, что проблема суицидных наклонностей среди несовершеннолетних — одна из наиболее актуальных. Эксперт призвал родителей наблюдать за поведением ребенка. Чем раньше замечают изменения, тем больше шансов не допустить летального исхода. Ребенок теряет аппетит, становится раздраженным, не хочет общаться со сверстниками, находится в грустном настроении. Если есть подозрения, то Дмитрий Бондарь рекомендует:

Не паниковать.

Узнать у классного руководителя, как ребенок ведет себя в школе.

Уговорить своего ребенка пойти на консультацию к психологу.

Важно вести себя так, чтобы исключить проблему: быть внимательным родителем, говорить, слушать, уважать, не бить. Обязательно находить ребенку увлечения и контролировать время, потраченное на гаджеты.

Ранее психолог Виктория Купченко пояснила, как реагировать на мысли подростка о суициде.