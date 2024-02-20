Properm.ru проанализировал рынок поставщиков «пальмового» масла

Журналист издания выяснил, что все компании, которых подозревают в некачественной продукции, имеют отношение к селу Сретенское. Все началось с того, что «Ильинское молоко» объявило о банкротстве. У ее учредителя было зарегистрировано еще одно предприятие «Ильинские молочные продукты», которое также заявило о банкротстве. Потом на один и тот же юридический адрес стали записывать разные компании.

В 2023 году «Ильинскую коровку» оштрафовали после выявления плесени на станах. Ветконтролем никто не занимался. Для изготовления продукции использовали молоко, которое поступало из неизвестных источников. Нет доказательств, что уровень качества проверяли в специализированных лабораториях. Масло с содержанием большого количества растительного сырья доставлялось в школы.

Ранее мы сообщали, что в Московской области проведут первую в этом году торгово-закупочную сессию.