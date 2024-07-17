Properm.ru: сотрудники противотуберкулезного санатория «Росинка» просят о помощи

Одна из сотрудниц Лариса Торопова рассказала, что в 2020 году некоторые санатории, в числе которых была «Росинка», присоединили к ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр». Вскоре поочередно оздоровительные заведения начали закрывать.

«Вот и до нас добрались, и дело не в том, что в крае побороли такое заболевание, как туберкулез! — возмущена Лариса Торопова. — Детей, которые находятся в контакте, и даже сами болеют, по сравнению с 2018 годом (когда я пришла работать в «Росинку»), стало больше. У нас нет дефицита мест, пустующих коек, у нас всегда всё занято, и очередь есть».

Здание хотят отдать для нужд пенсионеров. В нем откроют дом престарелых. Причины такого решения непонятны сотрудникам «Росинки». В санатории есть комфортабельные спальные комнаты, два санузла, гардероб, столовая, игровая комната. Ребятам оказывают квалифицированную медицинскую помощь. За смену заведение готово принять 105 пациентов. Санаторий расположен в лесном массиве, что также положительно влияет на лечение маленьких пациентов.

Сотрудница Роза Верещагина отметила, что в санатории создана эффективная развивающая и лечебно-оздоровительная база. Еще одна сотрудница Яна рассказала, что количество детей с выявленным туберкулезом растет. Ребятам нужна помощь. Однако женщина не скрывает, что переживает не только о юных пациентах. Она не хочет остаться без работы.

Ранее мы сообщали, что многие санатории советского образца были переформатированы из-за востребованности среди поколения Z.