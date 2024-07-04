Запросы поколения Z спровоцировали переформатирование советских санаториев

Многие россияне по-прежнему отдают предпочтение санаториям советского образца, однако поколение Z хочет получить от отдыха совершенно других впечатлений. Чтобы быть клиентоориентированными, лечебные организации массово расширяют или сокращают перечень услуг, сообщает rostovgazeta.ru .

Главный врач ЛПУ «Санаторий имени Эрнста Тельмана» в Ставропольском крае рассказала, что в санаторий часто приезжают семьи с маленькими детьми. Они хотят заселиться и гулять. Однако санаторий не может выполнять роль гостиницы или отеля. Приходится усовершенствовать правила пребывания. Лечебные заведения находят разные способы для этого.

Во-первых, сокращают перечень предоставляемых услуг для некоторых отдыхающих. Поколение Z преимущественно заинтересовано в минимальном наборе услуг: в консультации со специалистом, ЛФК и приеме кислородных коктейлей.

Во-вторых, вводят новые программы. Молодые люди часто выбирают вариант пребывания, где на протяжении двух недель пьют соки, навары, компоты. На это время они полностью отказываются от еды. Параллельно посещают массажи, прессотерапию и занятия на виброплатформе.

Самыми лучшими лечебными санаториями по-прежнему считаются те, которые расположены в Ставропольском и Краснодарском крае. В других регионах сейчас активно открывают различные санатории, но обычно они ориентированы на отдых у бассейна и спа-комплексы. Продолжают функционирование и лечебные санатории. Например, климат Ростовской области идеально подходит для людей, болеющих туберкулезом.

Ранее мы сообщали, какие озера Башкирии считаются самыми привлекательными среди туристов из-за их полезных свойств.