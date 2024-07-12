Properm.ru: в фильме «Культурная комедия» используют стереотип о пьяных поэтах

Фильм «Культурная комедия» вышел в полный прокат в четверг, 11 июля. Съемки проходили преимущественно в Перми. Properm.ru обратил внимание на то, что в картине использовано несколько стереотипов.

В финальной части фильма заммэра собирает на строительной площадке выставку современного искусства. Для экспонатов он выбирает мусор. С одной стороны, фильм подает посыл, что современное искусство свободно и открыто, его можно интерпретировать по-разному. С другой стороны, выходит, что современное искусство — это наспех собранный мусор, а для понимания экспозиций достаточно иметь хорошее воображение.

Второй стереотип в фильме — это образ современного поэта. Его в «Культурной комедии» представили в виде пожилого мужчины, который практически никогда не трезвеет. Он не слишком следит за своим внешним видом, за опрятностью одежды. Творец живет в собственном мире.

«Все это очень сильно сказывается на цельности «Культурной комедии» как художественного произведения. Но эти недостатки с лихвой искупаются великолепно показанной Пермью, трогательной, отлично сыгранной и поставленной историей», — сообщает properm.ru.

Некоторые сцены созданы так, будто режиссер спешил скорее представить картину зрителям. Небольшие недоработки видны экспертам. Однако, несмотря на мелкие нюансы, «Культурная комедия» — кинолента, которую непременно необходимо посмотреть. В центре внимания — любовь, которая превращает грубого и строптивого чиновника в любящего и культурного человека.

Ранее мы сообщали, что режиссер Ольга Окрепилова призналась, как Минкультуры в Германии требовало в своих картинах создавать негативный образ России.