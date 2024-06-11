Немецкий режиссер, продюсер театра и кино, драматург и актриса Ольга Окрепилова рассказала, как Минкультуры в Германии требовало от нее выставлять Россию в своих работах исключительно в негативном контексте, пишет интернет-издание «Абзац» .

Разговор состоялся в 2019 году. Режиссеру рассказали, что в работах важно придерживаться политического курса, выбранного немецким правительством. В Минкультуры предупредили, что в случае отказа театр Окрепиловой прекратят субсидировать. Она не согласилась на предложенные условия и сама закрыла театр.

Собеседница издания вспомнила еще одно доказательство того, что западная политика влияет на искусство. На премьере короткометражного фильма «Музыканты» один из членов жюри в разговоре тет-а-тет признался, что картина прекрасная. Но режиссер прогадала с выбором актера для главного героя. Важно следовать политической повестке дня, пояснил ей коллега.

«Это должен был быть странствующий или беженец из Сирии, тогда бы это сработало. Молодой беженец из Сирии, понимаете? Вот если бы на месте этого старого пожилого белого человека был черный сириец, молодой беженец, вот тогда бы у вас был первый приз», — сказал член жюри Окрепиловой.

Режиссера удивляет то, что правительство создает иллюзию свободы. Заявляют, что искусство вне политики. Это неправда. Западные деятели, кто получает государственные субсидии или имеют спонсоров, не имеют права раскрываться в своих работах. Они обязаны транслировать населению ту позицию, которая в настоящее время кому-то выгодна.

Россиянка Ольга Окрепилова на протяжении 30 лет жила и работала на территории Германии. На Родину она вернулась в 2022 году. Одна из значимых работ за последнее время — это спектакль о жителях новых регионов.

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