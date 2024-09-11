СК возбудил дело о теракте после схода с рельсов вагонов под Белгородом

Западным МСУТ СК России по факту схода с рельсов вагонов в Белгородской области возбуждено уголовное дело, сообщил СК РФ.

В СК считают, что произошел террористический акт, который повлек за собой существенный ущерб имуществу. В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они осматривают участок, где произошел сход, выполняют комплекс следственных действий. Цель — установить все обстоятельства, выявить причины и оценить предварительный ущерб. Следователи проводят комплексную работу, чтобы также установить личности организаторов и исполнителей преступления.

«Западным МСУТ СК России по факту схода вагонов грузового поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба)», — сообщили в СК.

В СК отметили, что в вагонах не было груза, они ехали пустыми. Машинист и помощник машиниста не получили травм, в госпитализации сотрудников необходимости нет.

Ранее сообщалось, что под Белгородом из-за вмешательства в работу транспорта сошел с рельсов грузовой поезд.