Прорубь закрыта? Не беда! Житель Звенигорода выбрал для утреннего моржевания сугроб прямо под офисным окном

В Звенигороде произошел курьезный инцидент, попавший на видео и мгновенно ставший вирусным в соцсетях, сообщил REGIONS.

Местный житель, облаченный лишь в пляжные шорты и домашние тапочки, устроил себе экстремальное пробуждение прямо у порога офиса. На кадрах видно, как он выходит из офисного здания, разбегается и с головой ныряет в высокий уличный сугроб.

Пользователи в комментариях с юмором предположили, что, вероятно, плотный график или снежные заносы не оставили мужчине времени искать официальную прорубь для моржей. Пришлось довольствоваться импровизированной версией прямо у входа в офис.

Хотя личность отчаянного «зимнего ныряльщика» и истинные причины его поступка не раскрыты, многие пользователи поддержали эту неординарную идею, увидев в ней креативный способ получить заряд энергии и снять предрабочее напряжение.

Ранее сообщалось, что морж из Черноголовки превратил морозилку в личную прорубь.