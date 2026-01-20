Ледяной бункер дома: в Подмосковье «айсмен» променял прорубь на домашнюю морозилку

Экстремальное увлечение жителя подмосковной Черноголовки Романа Спирина перешло на новый уровень: для круглогодичного моржевания он оборудовал домашнюю «прорубь» в морозильной камере. Этот нестандартный шаг подчеркивает важность систематичности в закаливании, которое, по словам активиста, кардинально укрепило его здоровье за семь лет практики. Подробности выяснил REGIONS .

Практическая ценность истории заключается в демонстрации эволюции подхода к закаливанию. Спирин начал с традиционного крещенского купания, затем перешел к регулярным занятиям, а теперь использует техническое решение для поддержания формы вне зимнего сезона. Он отмечает, что после начала практики перестал зависеть от антибиотиков и сократил зимний гардероб, что свидетельствует об адаптации организма. Однако его главный совет новичкам — не начинать с экстремальных методов, а двигаться постепенно: от контрастного душа к обливаниям и только затем к купаниям в холодной воде.

«Каждый может начать с контрастного душа, затем перейти к обливаниям, купаниям в холодных источниках или купелях. Главное — получать удовольствие и внимательно следить за самочувствием. Конечно, у метода есть противопоказания, но те, кто здоров, могут сильно изменить свою жизнь к лучшему», — уверен Роман.

Морозильная камера, модифицированная с помощью гидроизоляции, представляет собой крайнюю, но логичную ступень для фаната. Важным предупреждением является строгое соблюдение техники безопасности — обязательное отключение прибора от сети перед погружением. Впрочем, повторять экстремальный трюк не рекомендуют.

