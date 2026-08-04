Жара сочтена: синоптик рассказал, когда в Москву придет долгожданная прохлада
Синоптик Шувалов спрогнозировал завершение летней жары в Москве к 8 августа
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что аномальное потепление в столице завершится вместе с рабочей неделей. После пятничного пика температура пойдет на спад из-за прихода северо-западного атмосферного фронта.
Динамика температуры и осадки
- Пиковые дни: В среду, 5 августа, воздух прогреется до +25…+27 °C, в четверг — до +29 °C, а в пятницу достигнет максимума в +31 °C.
- Перелом погоды: В пятницу в Москву вернутся грозовые дожди. В субботу, 8 августа, прохождение северо-западного фронта принесет усиление осадков и снижение температуры до +22…+24 °C.
- Прогноз до конца месяца: К середине августа столбики термометров удержатся в комфортных пределах +16…+22 °C. Повторения сильной жары до конца лета синоптики не прогнозируют.
- Температурный контекст: 2 августа в столице был зафиксирован годовой температурный рекорд — +30,6 °C (предыдущие максимумы составляли +30,4 °C 21 мая и 2 июля).