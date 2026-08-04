Жара сочтена: синоптик рассказал, когда в Москву придет долгожданная прохлада

Пиковые дни: В среду, 5 августа, воздух прогреется до +25…+27 °C, в четверг — до +29 °C, а в пятницу достигнет максимума в +31 °C.

Перелом погоды: В пятницу в Москву вернутся грозовые дожди. В субботу, 8 августа, прохождение северо-западного фронта принесет усиление осадков и снижение температуры до +22…+24 °C.

Прогноз до конца месяца: К середине августа столбики термометров удержатся в комфортных пределах +16…+22 °C. Повторения сильной жары до конца лета синоптики не прогнозируют.