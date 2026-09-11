Губернатор Подмосковья о сотрудниках МФЦ: «Это огромная и очень важная работа»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников МФЦ с профессиональным праздником, поблагодарил их за чуткое и внимательное отношение к жителям, а также вручил областные награды. Ровно 17 лет назад в Балашихе открыли первый многофункциональный центр на территории области, в 2019-м был учрежден День сотрудника МФЦ — его отмечают каждую вторую субботу сентября.

«МФЦ каждый день принимает более 50 тыс. человек — это огромная и очень важная работа. Замысел, который мы реализовали в рамках указов и поручений Президента, заключался в том, чтобы власть всегда была рядом в вопросах предоставления государственных и муниципальных услуг. И очень приятно, что в нашей стране, и в Подмосковье, в частности, этот проект удался. Сегодня благодаря цифровым технологиям все больше жителей могут легко подать заявление, получить услуги проактивно, что избавляет их от прежних хлопот по сбору бумажных справок. Важнейшая тема — это все, что касается поддержки участников СВО и их близких. Сотрудники МФЦ достойно интегрировали все услуги, которые сегодня необходимы каждой такой семье: это оформление и выплат, и льгот, и различных статусов. Каждый год мы стараемся внедрять в МФЦ что-то новое. Например, очень важна поддержка тех, кто не на „ты“ с компьютерами или порталом госуслуг. Проект „Теле-МФЦ“, который мы сейчас развиваем, — это тоже очень удобно. Кроме того, мы были инициаторами объединения в офисах „Мои документы“ самых востребованных сервисов — в частности, Единого информационно-расчетного центра. Хочу искренне поблагодарить всех сотрудников МФЦ за этот труд, поздравить с праздником, и я очень рассчитываю, что впереди нас ждут еще более удобные и современные решения для наших жителей», — сказал губернатор.

В регионе насчитывается 212 отделений МФЦ, где работают более 1,7 тыс. окон приема. В сети трудятся свыше 6 тыс. специалистов. В центрах объединяют услуги самых разных ведомств — ЗАГС, БТИ, Росреестра, МВД, Минцифры и других. В 2025 году в МФЦ было зарегистрировано 9,6 млн обращений, самые востребованные — помощь с регистрацией на госуслугах, кадастровый учет и оформление прав на недвижимость, регистрация по месту жительства, выдача и замена паспорта, СНИЛС.

Каждый год перечень услуг, которые можно получить в МФЦ, расширяется. Так, например, с прошлого года там начали принимать заявления на оформление гражданства по рождению для детей до 14 лет, в апреле этого года добавили услуги МосОблЕИРЦ. С июня в МФЦ появилась возможность оформить ежегодную семейную выплату для семей с двумя детьми через Социальный фонд.

Специалисты также оказывают внимание защитникам Отечества, в частности, помогают оформить направление на реабилитацию, путевку на санаторно-курортное лечение и не только. С прошлого года ветераны и действующие военнослужащие получили возможность через МФЦ подавать заявления на комплексное сопровождение Госфонда «Защитники Отечества», а также получать помощь по услугам Военно-социального центра Минобороны.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ] 4/4

«Мы внедрили систему оценки эффективности каждого специалиста и ведем детальную работу с обратной связью: разбираем обращения, жалобы, предложения жителей и оперативно донастраиваем рабочие процессы», — отметила директор МФЦ городского округа Лобня Оксана Мельничук, коллективу которой объявлена благодарность губернатора.

В МФЦ активно внедряют цифровые технологии. В электронном формате уже 98% региональных, муниципальных и значительная часть федеральных услуг. В центральных залах МФЦ создано 859 рабочих мест, где с помощью специалистов жители могут зарегистрироваться на портале, подать заявление и решить важные вопросы. Искусственный интеллект в их работе помогает, например, при выдаче или замене паспорта гражданина РФ. ИИ распознает документы заявителя и автоматически заполняет электронную форму — сотруднику остается только распечатать готовое заявление на подпись.

Чтобы сделать услуги удобнее, упрощается электронное взаимодействие между ведомствами. Например, при регистрации по месту жительства данные передаются в электронном виде, штамп в паспорте ставит сотрудник МФЦ, а срок оказания услуги сократился с 10 до 8 дней. Для сотрудников МФЦ создан ИИ-помощник с базой знаний по 100 популярным услугам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.