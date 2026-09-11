Бокс против стресса: почему жители Подмосковья массово увлеклись индивидуальным рингом
REGIONS.RU: в Подмосковье спрос на внесезонные уроки сноуборда вырос в 2,3 раза
В Московской области зафиксирован стремительный рост интереса к персональным занятиям спортом — по данным исследования ВЦИОМ, доля физически активных граждан в стране достигла 78%. Аналитики «Авито Услуг» зафиксировали аномальный рост спроса на индивидуальные уроки по сноуборду (+130%), к которым жители региона начинают готовиться заранее, а также на занятия по роликам и боксу. Стоимость персональной тренировки с инструктором в регионе варьируется от ₽1,5 тыс. до ₽2 тыс. Об этом со ссылкой на данные исследования информирует интернет-издание REGIONS.
Расценки и динамика спроса на индивидуальные тренировки
Ключевые показатели в сегменте спортивных услуг Подмосковья:
- Сноубординг (внесезонная подготовка): Спрос вырос в 2,3 раза (на 130%) по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость индивидуального занятия составляет ₽2 тыс.
- Роликовые коньки: Обучение с персональным инструктором стали выбирать на 95% чаще. Средний чек — ₽1,5 тыс.
- Скейтбординг: Интерес к дисциплине увеличился на 27%, а средняя цена тренировки составила ₽1,5 тыс.
- Бокс и единоборства: Спрос на персональные уроки по боксу в июле 2026 года вырос на 43%. Средняя стоимость разового занятия — ₽1,5 тыс.
- Экспертная оценка: Игорь Санников («Авито Услуги») отметил, что рост популярности персональных тренеров связан со стремлением быстрее освоить новые навыки, снять стресс и выстроить эффективную программу занятий.