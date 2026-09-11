Бокс против стресса: почему жители Подмосковья массово увлеклись индивидуальным рингом

В Московской области зафиксирован стремительный рост интереса к персональным занятиям спортом — по данным исследования ВЦИОМ, доля физически активных граждан в стране достигла 78%. Аналитики «Авито Услуг» зафиксировали аномальный рост спроса на индивидуальные уроки по сноуборду (+130%), к которым жители региона начинают готовиться заранее, а также на занятия по роликам и боксу. Стоимость персональной тренировки с инструктором в регионе варьируется от ₽1,5 тыс. до ₽2 тыс. Об этом со ссылкой на данные исследования информирует интернет-издание REGIONS.