«Я готов был на все, чтобы вернуть»: Алек Болдуин впервые рассказал о трагедии на съемках «Ржавчины»

В документальном фильме «Суд над Алеком Болдуином», режиссером которого выступила Рори Кеннеди, актер поделился переживаниями о гибели оператора Галины Хатчинс. В трейлере ленты Болдуин говорит не только о скандальном инциденте, но и о судебном процессе по обвинению в непредумышленном убийстве.

Актер эмоционально описал свои чувства: он был в шоке и не мог поверить в произошедшее. По его словам, он готов был на все, чтобы вернуть погибшую. Болдуин признался, что мечтал об оправдательном приговоре, чтобы все оставили его в покое.

«Я сделал бы все, что угодно. Но ничего сделать нельзя», — сказал Алек.

В фильме также показана жизнь его семьи изнутри, в том числе эпизод, где его жена Хилария пытается оградить близких от внимания прессы.

Напомним, трагедия произошла 21 октября 2021 года на съемочной площадке в Нью-Мексико. Из бутафорского пистолета, который держал Болдуин, раздался выстрел. В результате инцидента Хатчинс погибла, а режиссер Джоэл Соуза получил ранения.

Спустя два года после трагедии актеру предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, но он не признал вину. Дело рассматривалось в 2024 году, однако судья прекратил производство спустя три дня после начала процесса.

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