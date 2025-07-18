«Прошу огромной огласки»: подросток опубликовала фото мужчины, который хлопал ее по ягодицам

Девушка-подросток прислала администратору телеграм-канала «Инцидент Кемерово» фото мужчины, который подошел к ней на улице в центре города и начал хлопать по ягодицам, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«Прошу огромной огласки данной проблемы», — начала свой рассказ девушка.

Девушка рассказала, что взрослый мужчина был с другом. Он подошел к ней со спины и похлопал по ягодицам. Девушка рассказала, что ее подруга фотографировалась в парке. Она ждала, пока девушка освободится. Она не привлекала внимание неизвестного мужчины. Горожанка сделала также селфи, чтобы показать выбранную в тот день одежду: джинсовые шорты и безрукавка. Девушка уточнила, что длина шорт стандартная.

«Разве это адекватно? Я не была одета во что-то провокационное», — написала девушка-подросток.

Девушка отметила, что мужчина вел себя спокойно и уверенно, будто ничего необычного в его поведении нет. Когда он садился в автомобиль, подросток успела сделать фото. Она напомнила, что несовершеннолетняя. Девушка призвала распространить информацию, чтобы город знал своих «героев». По ее данным, подобные случаи с девушками происходят часто. Автор поста назвала поведение взрослого мужчины неадекватным.

Комментаторы неоднозначно оценили пост девушки. Одни осудили поведение взрослого мужчины. Другие высказали мнение, что длина шорт девушки не стандартная, как ей кажется.

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